شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب. وأضاف خلال بيان رسمى أن سقوط الطائرة أسفر عن استشهاد قائدها وجارى تحديد سبب سقوط الطائرة. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث العسكرى: سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.