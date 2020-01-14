جنود من الدعم السريع يسيطرون على شارع أفريقيا قرب مطار الخرطوم بالسودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر مراسل قناة العربية فى دولة السودان، جنود من الدعم السريع يسيطرون على شارع أفريقيا قرب مطار الخرطوم، وسط سماع لدوى إطلاق نار. قال شاهد من رويترز، إن دوى إطلاق رصاص تردد اليوم الثلاثاء، داخل مبنى تستخدمه أجهزة الأمن السودانية فى العاصمة الخرطوم، ولم تتوفر معلومات أخرى حتى الآن.

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