شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: الصورة المعروضة فى استجواب وزيرة الصحة تكفى لمساءلة الحكومة مُكتملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بحذف عبارة ذكرها النائب كمال أحمد، أثناء مناقشة استجواب مُقدم من النائب محمد الحسينى موجه لوزيرة الصحة بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، حيث قال كمال أحمد إن الوزيرة نجحت والمجلس لم ينجح، مُسجلا اعتراضه على موضوع الاستجواب المُقدم من النائب محمد الحسينى، قائلا: "لم يكن هناك استجواب بالمعنى الموضوعى حتى نواجه به الحكومة"، وهو ما رفضه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، مؤكدا أن الصور التى عرضها النائب محمد الحسينى تكفى لمساءلة الحكومة مُكتملة.

وأكد عبد العال أن الاستجواب يحمل اتهام للحكومة أو أحد الوزراء، وأن القيد الوحيد أن يدخل فى اختصاص الوزير، موضحا أن الاستجواب المقدم من الحسينى مُوجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، وأن موضوع الاستجواب لا ينصرف لرسم السياسة العامة للحكومة والمسئول عنها رئيس مجلس الوزراء، إنما هو ينصرف إلى تنفيذ السياسات وهى مهمة الوزير المُختص.

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وأضاف عبد العال: "تصوير لكوبرى معين به خطأ واضح كاف لاستجواب الوزير، الاستجواب استوفى لكافة الشروط اللائحية والدستورية، ومن يشكك فى ذلك عليه الرجوع لأحكام القانون الدستورى ومضابط المجلس منذ 1924، ويكتفى للاستجواب عرض صورة واحدة لواقعة مادية واحدة"، موجها حديثه للنائب كمال أحمد: "لا داعى لتصفيه المجلس، ولذلك أحذف عبارتك من المضبطة".

واستكمل عبد العال: "وللأعضاء الذين صفقوا هذا ممنوع طبقا للتقاليد البرلمانية، وكان ممكن استخدم سلطاتى باللائحة وأحيلهم لمكتب المجلس للتحقيق، المجلس لم ينتهى بقرار فى الاستجواب، إقرأوا اللائحة بعناية"، واستكمل: "وأيضا الوزير الذى وُجه إليه الاستجواب عليه أن يكتفى بالرد على وقائع الاستجواب والدفاع عن نفسه فقط، وأعذر الجميع لأنها أول مرة، فوق كل ذلك أى مقدم للاستجواب يعرض موضوعه ليس لأى شخص حق التعليق عليه".