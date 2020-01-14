شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة دبى تحيل فتاة للمحاكمة ابتزت خليجيا بـ2 مليون درهم بسبب فيديوهات إباحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قادت محادثة عابرة عبر أحد مواقع التعارف على الإنترنت مدير خليجى إلى التقدم بشكوى فى بلده ضد إحدى الفتيات التى تعرف عليها وقامت بتصويره عاريًا، كما ابتزته مطالبة بمبلغ 200 ألف بعملة بلده والذى يعادل مليون و980 ألف درهم، مستغلة إقامته علاقة غير شرعية معها فى بلده، وتبين أنها تقيم فى دولة الإمارات حاليًا، وقد تم التواصل من قبل الرجل الخليجى مع إدارة الجرائم الإلكترونية وتقديم بلاغًا ضدها وإلقاء القبض عليها تمهيدًا لمحاكمتها.

وأحالت النيابة العامة فى دبى المتهمة عربية الجنسية البالغة من العمر 22 عامًا إلى محكمة الجنايات بعد أن ألقى القبض عليها، واعترفت بقيامها بابتزاز المجنى عليه بطلب مبالغ مالية وتهديده بإرسال صور ومقاطع فيديو له أثناء إقامة علاقة بينهما إلى أصدقائه وتشويه سمعته، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة البيان الإماراتية.

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وأفاد المجنى عليه أنه تعرف على المتهمة عبر برنامج تعارف وأخبرته أنها تقيم فى دولة الإمارات وأنها تنوى زيارة بلده وبالفعل تواجدت فى موطنه بعد التعارف بأسبوعين ودعته لقضاء بعض الوقت فى غرفتها بأحد الشقق الفندقية واستجاب لذلك وإقامة علاقة غير شرعية معها.

لكنه فوجئ بها ترسل له رسائل تهديد عبر برنامج "واتس آب"، تقول فيها إنها قامت بتصويره عاريًا فى أوضاع مخلة أثناء ممارسة العلاقة معها وأنها ستقوم بإرسال ونشر تلك الصور والمقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة وأنه ذو منصب معروف فى الوسط الإعلامى، وطلبت منه مبلغ 200 ألف بعملة بلده أى ما يعادل مليون و980 ألف درهم، وبدوره رفض الرجل الخليجى الانصياع لابتزازها وأبلغ السلطات فى بلده التى حولت البلاغ إلى الجرائم الإلكترونية فى شرطة دبى، ومن ثم تم التعرف على هوية المتهمة وإلقاء القبض عليها واعترفت بالواقعة.