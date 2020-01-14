شكرا لقرائتكم خبر عن الحسينى لوزيرة الصحة: "يا ولاد الإيه نزلتوا المستشفى لما عرفتوا بالاستجواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، فى استجوابه لوزيرة الصحة بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إنه كان فى حاجة إلى بيانات قبل مناقشة الاستجواب، وخاطب وزيرة الصحة طبقا للائحة المجلس بخطابات موقعة من رئيس مجلس النواب ولم يأتى رد، وتابع:" وعملت استعجال ولم يأتى رد.. هل هذا يليق ياحضرات".

وأضاف :"احنا مجلس نواب ونناقش استجواب وبطلب بيانات الحل إيه وأعمل إيه عشان احصل عليها.. كان الحل انى انزل المستشفى وأعمل فيديو عنها".

وقال الحسينى :"احنا هدفنا المواطن الغلبان، ومن أول ما تم الإعلان عن إدراج الاستجواب على جدول أعمال المجلس وجدت كل وزارة الصحة رايحة تزور المستشفى"، قائلا :"ياولاد الايه".

وعقب الدكتور على عبد العال قائلا:" تحذف هذه العبارة"، مطالبا النائب بانتقاء الألفاظ .

Advertisements