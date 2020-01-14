شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: 100% من أهالى بولاق حصلوا على خدمات صحية.. وبلف على كل النجوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أن 100% من أهالى وأسر حى بولاق الدكرور التابعة لمحافظة القاهرة، حصلوا على خدمات طبية من وزارة الصحة.

وتابعت إنها لا تجلس في مكتبها بل تنزل بنفسها إلي الشارع لمتابعة وتنفيذ كافة المبادرات ومنها 100 مليون صحة، متابعة: "دخلت كل النجوع والقرى في مصر خلال مبادرة 100 مليون صحة، ووصلت أماكن اتحدي أهل المحافظات نفسهم دخلوها".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في إجراءات مناقشة أول استجواب تحت القبة خلال الفصل التشريعي الحالي، والموجه من النائب محمد الحسيني إلي وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور.

وأضافت وزيرة الصحة، في ردها علي الاستجواب الموجه إليها : " أنا مشكلتي أني مش بعرف اقعد في المكتب، أنا بأخذ العربية من القاهرة إلي طابا حته حته".

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واشارت الدكتورة هالة زايد، إلي أن منظمة الصحة أكدت أن مصر هي رقم واحد في السياسات الصحية، متابعة : "هل ذلك معناه أن المستشفيات في حالة كويسة، لأ، لكن عندي فلوس محدده".

كما كشفت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن 3 مبادرات قومية لرئيس الجمهورية خلال 2020 سيعلن عن موعدها قريبا.

وقالت الوزيرة، خلال ردها على الاستجواب الموجه لها من النائب محمد الحسينى وطالب فى نهايته سحب الثقة عنها، إن المبادرة الاولى ستكون خلال أيام حول السيدات الحوامل لمنع الأمراض التى تنتقل من الأم إلى الطفل وعلاجها.

وأضافت أن المبادرة الثانية للكشف عن اعتلال الكلى لمنع الفشل الكلوى فى مصر، مستطردة " كل مواطن عنده احتمالية فى المستقبل للفشل الكلوى سنعالجه لقفل حنفية الفشل الكلوى فى مصر".

وأشارت إلى أن المبادة الثانية يدعمها صندوق تحيا مصر من خلال توفير 3100 جهاز غسيل كلوى و 1300 كرسي متحرك، إحلال وتجديد 100 % من أجهزة فشل كلوى متهالك، رافضة الافصاح عن المبادرة الثالثة الأن.