"قادر 2020" الجيشان الثانى والثالث الميدانيان ينفذان عدداً من الأنشطة القتالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - المنطقة المركزية العسكرية تدعم أعمال قتال الجيوش والمناطق العسكرية فى إطار خطة الفتح الإستراتيجى

- الدفاع الجوى ينفذ عدد من الأنشطة لتأمين أعمال الفتح الإستراتيجى

- المنطقة الجنوبية تنفذ عدداً من الأنشطة على ساحل البحر الأحمر

فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة " قادر "2020" نفذت عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية عدداً من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة.

بدأت الأنشطة التدريبية برفع حالات الإستعداد القتالى والإصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثانى الميدانى عدد من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع إتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحى لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.

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كما قامت عناصر الجيش الثالث الميدانى بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء مع الإستمرار فى تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدى وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء .

وفى إطار خطة الفتح الإستراتيجي لوحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الإستعداد القتالى تضمنت إصطفاف للقوات المشاركة وتنفيذ إجراءت التحميل والفتح الإستراتيجى لمعاونه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية مشروع تكتيكى بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية أظهر مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية.

كما قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الإستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكى مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ونفذت عناصر من الدفاع الجوى العديد من الرمايات لمعاونه أعمال القوات على كافة الاتجاهات.

تأتى المناورة "قادر 2020" فى ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.