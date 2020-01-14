شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار نجاح موسى مساعدا أول لوزير العدل خلفا لـ عيد محجوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى المستشار نجاح موسى منصب مساعد أول وزير العدل، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذى عاد لعمله بمحكمة النقض، كنائب لرئيس المحكمة.
ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.
المستشار نجاح موسي مواليد أكتوبر عام 1955، تخرج فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، والتحق بالنيابة العامة عام 1980حيث عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1981 عين مساعد نيابة بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.
وانتقل مساعد أول وزير العدل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، وظل بها حتى عام 1991 حيث عاد مرة أخرى للعمل بالنيابة العامة حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وظل يتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتي تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، ثم تم انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام بالإضافة الي عمله حتي عين محاميا عاما عام 1998.
وفي عام 2001 تم تعيين المستشار نجاح موسى، مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائبا لرئيس محكمة النقض عام 2004، واستمر يشغل منصبه كقاضياً ونائباً لرئيس محكمة النقض حتي وافق مجلس القضاء الأعلى على ندب المستشار نجاح موسى بتاريخ 13 يناير 2020 مساعدا أول لوزير العدل بالاضافة الي قيامه بالتدريس لاعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.
وجدير بالذكر أن المستشار نجاح موسي قد تلقي العديد من الدورات التدريبية المتخصصة، كما قام بالتدريس للسادة القضاة واعضاء النيابة العامة بمركز الدراسات القضائية لسنوات عديدة .
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار نجاح موسى مساعدا أول لوزير العدل خلفا لـ عيد محجوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.