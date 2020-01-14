شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار نجاح موسى مساعدا أول لوزير العدل خلفا لـ عيد محجوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى المستشار نجاح موسى منصب مساعد أول وزير العدل، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذى عاد لعمله بمحكمة النقض، كنائب لرئيس المحكمة.

ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.

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المستشار نجاح موسي مواليد أكتوبر عام 1955، تخرج فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، والتحق بالنيابة العامة عام 1980حيث عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1981 عين مساعد نيابة بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.