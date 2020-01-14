شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين المستشار حسام الديب أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض، على تعيين المستشار حسام الديب أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى، ويضم مجلس القضاء الأعلى فى تشكيله كلا من، المستشار عبدالله عصر رئيس المجلس رئيس محكمة النقض، والمستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار طه سيد قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حسين الصعيدى النائب الثانى لرئيس محكمة النقض، والمستشار نابليون غبريال رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد السيد عبد النبي رئيس محكمة استئناف طنطا.

وحدد قانون السلطة القضائية مهام واختصاصات مجلس القضاء الأعلى، كما نص على تشكيله، حيث يعد المجلس هو المنوط بإدارة كافة شئون القضاء والقضاء.

ونصت المادة 77 - مكررا (1) من القانون على، يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة، و النائب العام، وأقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى.

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وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رئاسة المجلس أقدم نوابه، وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية, يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامة، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من النواب.

بينما حددت المادة 77- مكرر (2)، اختصاصات المجلس، حيث ينظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون ويجب اخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.