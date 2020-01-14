شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز للمرأة الحصول على قرض لفتح "جيم" حريمى بشروط.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والذى تجريه بشكل دورى، للإجابة على أسئلة المتابعين بشكل مباشر، ومن بين الأسئلة التى وردت للدار سؤال نصه: "هل يجوز الحصول على قرض من البنك لفتح "جيم" حريمى ؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ عبد الله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "الأصل فى ذلك أن هذا عمل جائز شرعًا وهذا الفعل يجوز وهذا التمويل يجوز لأنه مشروع".

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وتابع العجمى: "ولكن عليك بالضوابط الشرعية فى هذا المكان مع الحظر التام وعدم التصوير مما له شأن بابتزاز النساء أو الوقوع فى المحظورات أو فضح الأنفس كل هذا مما هو حرام فلابد من التركيز التام على الستر والدخول والخروج والأوقات والأماكن مما له شأن بالستر عمومًا".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أجابت عبر موقعها الإلكترونى على سؤال نصه: "هل يجوز لابني أن يأخذ قرضًا من البنك بهدف عمل مشروع ليعيش منه؛ لأنه لم يحصل على وظيفة حتى الآن، والقروض عليها فوائد، فهل يجوز له ذلك؟، حيث قالت الدار: "يجوز أخذ القرض من البنك لعمل المشروع المبين في السؤال إذا كان المقترض في حاجةٍ ماسَّةٍ لهذا القرض؛ وذلك تنزيلًا للحاجةِ منزلةَ الضرورة".

وتجرى دار الإفتاء المصرية ، بشكل دورى ، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تجيب خلاله بشكل مباشر على الأسئلة التى ترد إليها خلال البث ، وذلك من خلال أمناء الفتوى فى الدار مثل الشيخ محمود شلبى ، والشيخ أحمد وسام ، والدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والمستشار العلمى لمفتى الجمهورية وغيرهم.