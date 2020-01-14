شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول لقطات لمقبرة نجل رئيسة المجلس القومى للمرأة بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أول فيديو من داخل مقبرة تامر موسى نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنية مساء أمس الاثنين، وتم تشييع الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة لمثواه الأخير بمقابر البساتين.

وسيطرت حالة من الحزن والإنهيار على الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة طوال الساعات الماضية، بعد أن عادت مساء أمس من المملكة العربية السعودية عقب مشاركتها فى فعاليات الاجتماع الثانى لمجموعة العمل المؤقتة مفتوحة العضوية لإعداد مشروع اللائحة الداخلية والنظم المالية والإدارية لمنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، والذى يعقد خلال يومى 12-13 يناير الجارى بمقر الأمانة العامة بجدة بالمملكة العربية السعودية، لتعود على خبر وفاة نجلها.

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وشارك فى تشييع الجثمان، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد منار عنبه وزير الطيران، والفنان هانى سلامه، والفنان أمير شاهين، وعلى مصيلحى وزير التموين، وأعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من الشخصيات العامة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورة غادة والى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

كما شارك فى تشييع الجثمان، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، وصالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وسعد الدين الهلالى عضو المجلس القومى للمرأة، ووفد من المجلس القومى للإعاقة، وعدد من اصدقائه فى المدرسة.

وتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.