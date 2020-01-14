شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجالية المصرية بعمان تقدم واجب العزاء فى السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل القارئ أحمد الرزاقى مصرى مقيم بسلطنة عمان عدد من الصور لمشاركة الجالية المصرية بالسلطنة فى اجب عزاء السلطان الراحل قابوس بن سعيد فى عدد من المدن العمانية ومحافظاتها، وذلك عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، وأوضح القارئ عبر رسالته إلى صفحة فيس بوك الخاصة بالجريدة ، أن وفدا شعبيا مصريا من أبناء الجالية المصرية فى أكبر مدن عمان بصلالة ومحافظة الاظفار توجهوا لتقديم واجب العزاء فى السلطان الراحل.





وأكد القارئ على امتنانه لجهد السلطان الراحل للجالية المصرية ومدى حبه للمصريين ولمصر على مدار سنوات توليه السلطنة.

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