شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المساحة تجتمع مع مديرى المديريات لمتابعة أعمال تقنين أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس على منوفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بمقر الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق بحضور المهندس السيد عبد العظيم، نائب رئيس مجلس الإدارة ومديرى مديريات المساحة بمنطقتى مصر العليا والوسطى لمتابعة أعمال تقنين أراضى الدولة وجميع المشروعات الجارية وكذلك الإيرادات والمصروفات للمديريات.

وأوضح منوفى أن هيئة المساحة تقوم بمراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية لصناعة وإنتاج الخرائط و مواصفات أعمال الرفع المساحى مشيرا إلى أنه تم تشكيل اللجنة برئاسته وعضوية المتخصصين من ممثلي هيئة المساحة المصرية والمساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية إضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص التى تعمل فى المجال المساحى.

أضاف منوفى أن اللجنة عقدت 9 اجتماعات على مدار الفترة الماضية حيث تم عرض جميع الأراء والإقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم فى صناعة الخرائط واستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة للوصول لأعلى معدلات الدقة فى القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحى العادية أو التى تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الاستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التى تستخدمها منذ سنوات من خلال 40 محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين فى الرفع المساحى فى مواقع العمل.

كان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، قد أعلن مؤخرا أن اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 6092 بشان مراجعة وتحديث مواصفات والأعمال المساحية والخرائط، انتهت من المسودة الأولى لمواصفات الأعمال المساحية والخرائط الطوبوغرافية وسوف يتم مراجعتها بمعرفه مجموعه من الخبراء فى مجال المساحه تمهيدا لطباعة النسخه الأولى خلال الشهر الحالى.