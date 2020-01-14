القوات المسلحة: سقوط طائرة مقاتلة واستشهاد قائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إنه في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.
وأضاف البيان، أسفر الحادث عن استشهاد قائد الطائرة، ويجرى تحديد سبب سقوط الطائرة.
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