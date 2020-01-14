المتحدث العسكري ينشر فيديو جديد للمناورة "قادر 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة فيديو جديد للمناورة قادر 2020، وقال بيان رسمي إن عناصر من الجيشين الثانى والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية نفذت عدداً من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة "قادر 2020".

وأضاف البيان إن الأنشطة التدريبية بدأت برفع حالات الاستعداد القتالى والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثانى الميدانى عددا من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء، وتكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحي لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.

كما نفذ عناصر الجيش الثالث الميداني العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء مع الاستمرار فى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة، بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء.

وفى إطار خطة الفتح الاستراتيجي لوحدات المنطقة المركزية العسكرية، بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة، قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الاستعداد القتالى تضمنت اصطفاف للقوات المشاركة وتنفيذ إجراءات التحميل والفتح الاستراتيجى لمعاونة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية.

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كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية مشروعا تكتيكيا بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية أظهر مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية.

كما قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الاستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكي مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ونفذت عناصر من الدفاع الجوى العديد من الرمايات لمعاونة أعمال القوات على كافة الاتجاهات.

تأتى المناورة "قادر 2020" فى ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.