استجواب وزيرة الصحة| رئيس النواب يوجه بحذف جملة "ولاد الإيه" من المضبطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

حذر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية مقدم استجواب وزيرة الصحة من بعض المصطلحات والألفاظ التي يتحدث بها خلال شرحه للاستجواب .

وقال الحسيني، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن الوزيرة عندما علمت بموافقة البرلمان على الاستجواب وجدت مكالمة من عدد من قيادات الوزارة بمصاحبتهم خلال نزول لجنة لمعاينة مستشفى بولاق، قائلا: "يا أولاد الإيه.. أنا من 4 سنين بطلب منكم تحلوا مشكلات المواطنين وبعدما تم تحديد الاستجواب تتسارعوا في الحل".

وقاطع الدكتور على عبدالعال النائب مقررا حذف كلمة "يا أولاد الإيه" من المضبطة، مخاطبا النائب: "تحذف ولاد الإيه.. رجاء انتقاء الألفاظ".

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