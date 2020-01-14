"لن ننكر وجود نفايات خطيرة".. وزيرة الصحة ترد على استجواب البرلمان بشأن مستشفى بولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي، وميرا إبراهيم:

كشفت وزيرة الصحة هالة زايد عن أن هناك مرحلية في استخدام 150 مليون جنيه لتطوير مستشفى بولاق، في شكل إدخال خدمات عاجلة، بعدها سيتم استئناف الإمدادات المالية.

وأضافت الوزيرة، في ردها على الاستجواب البرلماني بشأن مخالفات مستشفى بولاق: "تسلمنا مبنى عليه نزاع قضائي منذ 17 عاما، واشترينا 100 مصعد لتوزيعها على المستشفيات التي تحتاج ذلك بشكل ماس، ووجهنا 6 مصاعد لمستشفى بولاق سيتم الانتهاء من تركيبها 2021".

وأكدت الوزيرة أنها "لن تنكر وجود نفايات خطيرة وغير خطيرة، وأتممنا عقد عمل مع المحافظة والمحليات لإزالتها، وهناك بعض التحديات في العقد، ومستمرون في المتابعة، وسنضع شروطا أكثر صرامة لضمان التنفيذ".

وحول القوى البشرية، كشفت عن أن "هناك 248 طبيبا بخلاف الفنيين والعاملين، وهو عدد كافٍ وفقا للمعايير الدولية، ولكننا مرحليا سنحرص على زيادة العدد في المستشفى"، لتضيف: "المستشفى في موقع استراتيجي".

وتابعت: "أريد أن أطمئن النائب الحسيني وأقول له: 100% من أهالي الدائرة من أصغر طفل لأكبر مسن حصل على خدمات صحية وتم علاجه مجانا، وقضينا على قوائم الانتظار في الجراحات الدقيقة، ونحن بصدد تطوير الخدمة ومبادراتنا لا تتوقف".

واستطردت الوزيرة: "العام القادم سيشهد طفرة في المبادرات الصحية، وخلال العام الحالي سيكون هناك مبادرة رئاسية للسيدات الحوامل، لمنع انتقال الأمراض للأطفال، وخلال أيام قليلة سنبدأ حملة للكشف المبكر عن اعتلال الكلى، لمنع الفشل الكلوي في مصر، وأي احتمالية للفشل الكلوي، سنتصدى لها من الآن، ولدينا ماكينات تضمن تغطية 100% من الماكينات المتهالكة المتعلقة بالكلى وغسيلها".

وأضافت: "تباعا المستشفيات ستدخل في التأمين الصحي الشامل، هناك 5 محافظات قادمة بعد بورسعيد، وقد سجلنا 2 مليون مواطن بأسرهم في التأمين الصحي الشامل، وواجب عليا للتاريخ أثمن القانون الذي صدر في الفصل التشريعي الحالي".

وقالت الوزيرة: "أنا لا أجلس في المكتب، أنا دخلت نجوعا وكفورا، أتحدى أن يكون دخلها أحد، واشتغلت بإيدي في كل مكان".

وداعبت زايد النواب أثناء حديثها وتعليق النواب على عدم وضوح الصوت بقولها: "النائب الحسيني اللي عمل كده، لتؤكد أنه سوف تقسم ردها لعدة أجزاء لحرصها على توضيح الحقائق".

Advertisements

واستطردت: "أشكر النائب محمد الحسيني، ويسعدني أن آتي للرد على استجواب النائب، وأقدر جدا جهود النواب"، لتثير بعدها استغراب الحضور بقولها إنها جاءت بعد إتمام السنة المالية 2016، ومستشفى بولاق لم يكن مدرجا في الموازنة، وذلك قبل توليها المسؤولية.

واستعرضت بعدها مد الموازنة بمجموعة من الأجهزة المتعلقة بالدم والمستلزمات الطبية الضرورية، مشيرة إلى أن محافظة الجيزة قد مدت المستشفى بالأموال، وأنه عند إعداد موازنة العام الماضي، جاءت في شكل مبادرات، وأنه تم تغيير شكل موازنة وزارة الصحة، نظرا للمشروعات التي لم تكتمل بعد، للحرص على استمرار الخدمات للمواطنين، فأعددنا موازنات مبادرات، منهم ما هو خاص بمستشفى بولاق.

تابع تغطية الخليج 365 لاستجواب وزيرة الصحة في البرلمان

استجواب وزيرة الصحة| ماذا احتوى فيديو مخالفات مستشفى بولاق؟

استجواب وزيرة الصحة| الحسيني يطالب بسحب الثقة من وزيرة الصحة

استجواب وزيرة الصحة| الحسيني: "كل اللي عملته هالة زايد بخ"

"لن ننكر وجود نفايات خطيرة".. وزيرة الصحة ترد على استجواب البرلمان بشأن مستشفى بولاق

استجواب وزيرة الصحة| محمود بدر يطالب بسحب الثقة من الحكومة

استجواب وزيرة الصحة| الحسيني: "هل حل مشكلة الصرف بمستشفى بولاق يحتاج لموازنة؟"

استجواب وزيرة الصحة| رئيس النواب يوجه بحذف جملة "ولاد الإيه" من المضبطة

"عاملينلي كمين".. الحسيني يداعب النواب خلال استجوابه وزيرة الصحة