تعيين المستشار حسام الديب أمينا عاما لـ"القضاء الأعلى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبدالله عصر رئيس محكمة النقض على تعيين المستشار حسام الديب أمينًا عامًا لمجلس القضاء الأعلى.

ويشغل المستشار "الديب" منصب نائب رئيس محكمة النقض، إلى جانب ندبه كأمين عام للمحكمة ومجلس القضاء.

الجدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى يضم في فى تشكيله؛ المستشار عبدالله عصر رئيس المجلس رئيس محكمة النقض ، والمستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والمستشار حماده الصاوي النائب العام، والمستشار طه سيد قاسم النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حسين الصعيدى النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار نابليون غبريال رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار محمد السيد عبد النبي رئيس محكمة استئناف طنطا.