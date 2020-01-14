براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة إهانة مرضى السمنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

برّأت محكمة جنح مستأنف الجيزة - الإعلامية ريهام سعيد، في الدعوى المقامة ضدها من سيدتين من أصحاب الوزن الزائد، بتهمة الإساءة لهما؛ بسبب تصريحاتها عن السمنة.

كانت محكمة جنح قسم الجيزة قد أصدرت قرارًا بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي والمقيدة برقم 18938 لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض "السمنة"، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.

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وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي قضت فيه المحكمة بعدم قبول الدعوى بأن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك.

كان المحامي أشرف ناجي، تقدم ببلاغ يتهم فيه الإعلامية ريهام سعيد بازدراء فئة من المواطنين وإهانة مرضى السمنة، حيث أثارت غضب المواطنين، بعد وصفها مرضى السمنة بالقبح، وإهانتهم بأنهم عالة على أسرهم وعبء على الدولة، وأنهم "ميتين" وذلك عبر برنامجها الشهير "صبايا".

كما تقدم المجلس القومي للمرأة بشكوى ضدها وضد البرنامج، وإثر ذلك قررت القناة وقف البرنامج لحين الانتهاء من التحقيقات.