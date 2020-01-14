بعد 3 حوادث سرقة.. أمن دمياط يضبط تشكيل سرقة السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط من ضبط (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقة السيارات، وبحوزتهم (سيارة ملاكي-مُبلغ بسرقتها بقسم شرطة دمياط الجديدة، مفك حديدي، هاتف محمول). بمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي في مجال "سرقة السيارات"، وقيامهم بارتكاب (3 جرائم سرقة سيارات)، وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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