ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مخدرات في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد من ضبط عاطل، وبحوزته "فرد خرطوش محلي الصنع، طلقة خرطوش، كمية من نبات البانجو المخدر ".

كما تم ضبط عاطل، وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع، طلقة خرطوش، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3 كيلو جرام، مبلغ مالي).

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في سياقٍ متصل تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة رأس البر من ضبط عاطل، وبحوزته (فرد خرطوش محلي الصنع، طلقة خرطوش، كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 400 جرام، مبلغ مالي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.