طمعا في ثروتها.. عاطل يطعن زوجة أبيه في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث بولاق الدكرور، القبض على عاطل؛ لاتهامه بالشروع في قتل زوجة أبيه، وطعنها بمطواة؛ لسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية.

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات بإصابة (ربة منزل - مقيمة دائرة القسم) بجرح نافذ بالبطن ولا يمكن استجوابها.

بسؤال زوجها وشاهد رؤية "مقيم بذات العنوان" قرر الأول بورود اتصال هاتفي له من الثان أخبره خلاله أنه أثناء تواجده بالشقة سكنه فوجئ بنزول المجنى عليها إليه، وأخبرته بأن مُحدث إصابتها هو نجل زوجها (عاطل - مقيم بذات العنوان) بتعديه عليها بمطواة وسرقة هاتفها المحمول وبعض المشغولات الذهبية .

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيبان أيمن سكوري وأحمد أبو رحمة معاوني مباحث بولاق الدكرور، من ضبطه وبحوزته (الأداة المستخدمة - مبلغ 8 آلاف جنيه)، واعترف بارتكابه للواقعة على النحو المُشار إليه، وأضاف بتصرفه في المسروقات بالبيع لدى صاحبي محلى ذهب وفضة كائنان بدائرة القسم، أمكن ضبطهما، وأرشدا عن المسروقات.