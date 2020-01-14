"غاب نص ساعة ورجع معاه فرد".. شهود عيان يروون تفاصيل مقتل سايس بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

روى شهود عيان تفاصيل مقتل سايس على يد سائق باغته، بأعيرة خرطوش بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

وقال شهود عيان إن مشادة كلامية وقعت بين الضحية "حسانين" مسؤول عن موقف "العياط قبلي"، وسائق يدعى "س.غ."؛ بسبب عدم التزام الأخير بالنظام المتبع "الدور".

تطورت المشادة إلى مناوشات وحال الحضور دون تفاقم الأمور، وانصرف السائق متوعدا مسؤول الموقف بالرد السريع.

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"غاب نص ساعة ورجع معاه فرد خرطوش" يشير شهود عيان إلى أنهم فوجئوا بعودة السائق، وأشهر سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وأطلق الرصاص صوب رأس "حسانين" فأرداه قتيلا في الحال.

انتقلت قوة مكبرة من قسم شرطة العياط إلى محل الواقعة، وفرضت طوقا أمنيا بمسرح الجريمة تزامنا مع وصول النيابة العامة للمعاينة.

ووجه رئيس قطاع جنوب الجيزة بسرعة ضبط المشتبه به، والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.