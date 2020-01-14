جريمة في الموقف.. مقتل سايس بطلق خرطوش في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: قُتل سايس على يد مجهول بطلق خرطوش في مركز العياط جنوب الجيزة، بسبب خلاف على تحميل الركاب. تلقى مأمور قسم شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة، بمقتل شخص مسؤول عن إدارة موقف "العياط قبلي" بدائرة المركز. انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وانتدب فريق من المعمل الجنائي، والنيابة العامة للمعاينة اللازمة. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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