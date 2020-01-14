أخبار مصر | مسجد عمرو ابن العاص.. حكاية أول جامعة في مصر وأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسجد عمرو ابن العاص.. حكاية أول جامعة في مصر وأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد جامع عمرو ابن العاص أول مسجد للمسلمين وأول جامعة إسلامية في مصر والقارة الأفريقية، حيث كان يتم فيه تعليم علوم اللغة العربية وتعاليم الإسلام على يد أشهر الخطباء به منهم الإمام الشافعي، وقد شهد جامع عمرو بن العاص على تطور اللغة العربية وفنونها.

وشرع المسلمون تحت قيادة عمرو بن العاص ببناء المسجد عام 20 هجريًا، حيث قرر عمرو بن العاص بناءه بعد فتح مدينة الفسطاط، لكي يؤدي المسلمون في المدينة صلاة الجمعة والصلوات الخمس.

ولم يكن المسجد في هذا الوقت بهذه المساحة أو النقوش حيث بني المسجد من الطوب اللبن وسقفه من جذوع النخل، بالإضافة إلى بئر يعرف باسم البستان، وكان يستخدمه المصلون للوضوء، وكانت مساحته 50 ذراعًا في 30 ذراعًا وله 6 أبواب، وظل كذلك حتى عام 53هـ 672م.

وتوالت التوسعات، فزادت من مساحته مسلمة بن مخلد الأنصاري والي مصر من قبل معاوية بن أبي سفيان وأقام فيه أربع ماذن، وتوالت الإصلاحات على يد من حكموا مصر حتى وصلت مساحته نحو أربعة وعشرين ألف ذراع معماري، ووصلت مساحته الآن 120 مترا في 110 أمتار.

الجدير بالذكر أن مدينة الفسطاط تعرضت إلى الاحتراق أثناء الحملة الصلبية ودمرت بالكامل، وتم هدم المسجد في ذلك الوقت، ولكن نجح صلاح الدين الأيوبي بضم مصر إلى حكمه، وأمر بإعادة ترميم المسجد عام 568 هجريًا.

