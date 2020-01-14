أخبار مصر | الجيشان الثاني والثالث ينفذان عددا من الأنشطة القتالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيشان الثاني والثالث ينفذان عددا من الأنشطة القتالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت عناصر من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين والمنطقتين المركزية والجنوبية، عددًا من الأنشطة القتالية بالتعاون مع كافة الأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للمناورة "قادر "2020".

وبدأت الأنشطة التدريبية، برفع حالات الاستعداد القتالي والاصطفاف والتفتيش للعناصر المشاركة تلاها تنفيذ عناصر الجيش الثاني الميداني عددًا من المداهمات للبؤر والأوكار الإرهابية بمناطق شمال سيناء وكذا تكثيف إجراءات التأمين على الأنفاق والمعابر والمعديات مع اتخاذ إجراءات التأمين على طول المجرى الملاحي لقناة السويس وساحل البحر المتوسط بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية.

وكما قامت عناصر الجيش الثالث الميداني بتنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية ومداهمة البؤر الإرهابية بمناطق وسط سيناء مع الاستمرار في تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ونفق الشهيد أحمد حمدي وتأمين سواحل خليج السويس وخليج العقبة بالتعاون مع القوات الجوية والبحرية وتأمين الأهداف الحيوية والمقاصد السياحية بوسط وجنوب سيناء.

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وفي إطار خطة الفتح الاستراتيجي لوحدات المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع هيئات وإدارات القوات المسلحة، قامت عناصر من المنطقة المركزية العسكرية برفع درجات الاستعداد القتالي تضمنت اصطفافًا للقوات المشاركة وتنفيذ إجراءت التحميل والفتح الاستراتيجي لمعاونه الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية كما نفذت إحدى وحدات المنطقة المركزية مشروعًا تكتيكيًا بجنود مع الرماية بالذخيرة الحية أظهر مدى ما تتمتع به وحدات المنطقة المركزية العسكرية من كفاءة تدريبية عالية.

كما قامت عناصر المنطقة الجنوبية العسكرية برفع درجات الإستعداد وتنفيذ مشروع تكتيكى مع الرماية بالذخيرة الحية مع تأمين الحدود الجنوبية مع دولة السودان ودولة ليبيا وتنفيذ العديد من الأنشطة داخل نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ونفذت عناصر من الدفاع الجوى العديد من الرمايات لمعاونه أعمال القوات على كافة الإتجاهات.

تأتى المناورة ” قادر 2020" فى ظل ما وصلت إليه تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من روح قتالية ومعنوية عالية وقدرة عالية على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها.