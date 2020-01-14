أخبار مصر | قبل استجوابها.. وزيرة الصحة تغازل مستشفى بولاق بـ150 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل استجوابها.. وزيرة الصحة تغازل مستشفى بولاق بـ150 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن تخصيص 150 مليون جنيه لتطوير مستشفى بولاق الدكرور العام، ضمن خطة الوزارة 2019/ 2020.
جاء ذلك قبل دقائق من مناقشة مجلس النواب، أول استجواب في عهد البرلمان الحالي، مقدمًا من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام.
جاء ذلك قبل دقائق من مناقشة مجلس النواب، أول استجواب في عهد البرلمان الحالي، مقدمًا من النائب محمد الحسيني، لوزيرة الصحة، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور العام.
ويأتي قرار هالة زايد بتخصيص هذا المبلغ لتطوير المستشفى، بمثابة "مغازلة" من الوزيرة قبل مناقشة الاستجواب، حيث لم تُعلن سابقًا عن هذا القرار، أو خطتها لتطوير المستشفى ومبانيها المتهالكة.