أخبار مصر | "أمهات مصر": امتحان "أحياء" أولى ثانوي صعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أمهات مصر": امتحان "أحياء" أولى ثانوي صعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن امتحان مادة الأحياء، لطلاب الصف الأول الثانوي، في نظام الثانوية الجديد، جاء صعبا، وفي مستوى الطالب المتميز في أغلب المحافظات، بينما جاء متوسط الصعوبة في بعض المحافظات.

وأضافت في بيان صحفي، أن امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي، شهد صعوبة وأسئلة من خارج المنهج في محافظات القاهرة والإسماعيلية ودمياط وبني سويف وغيرها من المحافظات.

واختلفت الآراء حول مستوى الامتحان في محافظات الجيزة والقليوبية والغردقة، حيث أكد طلاب وأولياء الأمور أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، فيما أكد آخرون صعوبة الامتحان وتضمنه أسئلة صعبة ومن خارج المقرر.

