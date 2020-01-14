أخبار مصر | مرصد الأزهر يطلع وفد أئمة ليبيا على جهوده بمكافحة الإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرصد الأزهر يطلع وفد أئمة ليبيا على جهوده بمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جهود المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة.

نظم مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ،صباح اليوم الثلاثاء، استقبالا تعريفيا لوفدًا من أئمة ودعاة ليبيا، بجهود

الوفد يشارك في البرنامج التدريبي التاسع، الذي تقدمه المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، منذ 5 يناير حتى 31 يناير الجاري.

وأعرب أعضاء من الوفد الليبي، عن تقديرهم للدور الذي يقوم به مرصد الأزهر في مكافحة الأفكار المتطرفة، ومتابعة أحوال المسلمين حول العالم، من خلال رصد لحظي بثلاث عشرة لغة، مشيدين بتحليل وحدة الرصد باللغة العربية للوضع الراهن في ليبيا، وأبرز التقارير التي أصدرتها الوحدة حول الأزمة الليبية.

