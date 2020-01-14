أخبار مصر | وزير السياحة والآثار: مصر مهد الحضارات ورمز التسامح الديني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار: مصر مهد الحضارات ورمز التسامح الديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني السياحة والآثار، إن مصر بلد التسامح الديني ومهد الحضارات، ومن أكبر الدلائل على ذلك ما حدث يوم الجمعة الماضي.

جاء ذلك خلال كلمته في الاحتفال الذي عقدته الوزارة في المتحف القبطي مساء أمس احتفاءً بوفد وفد كنسي رفيع المستوى من الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا، والذي جاء إلى مصر لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.

وأوضح العناني أنه قام يوم الجمعة الماضية خلال 4 ساعات فقط بافتتاح مسجد الفتح الأثري في قصر عابدين.

وتوجه بعدها بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية لزيارة الكنيسة المرقسية -أول كنيسة في مصر وأفريقيا– لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقام بعد ذلك بزيارة المتحف اليوناني روماني ثم قام بافتتاح المعبد اليهودي الأثري إلياهو هانبي بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

Advertisements

وأشار إلى أن هذا التنوع الحضاري الفريد لن تجده سوى في مصر مهد الحضارات وملتقى الأديان.

وحضر الاحتفال غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة القبطية، إلى جانب بعض ممثلى القطاع السياحي الخاص.

والجدير بالذكر أن وفد الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا جاء برفقة عدد من الإعلاميين الفرنسيين لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة وبعض المناطق السياحية في مصر لتنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة الي مصر من السوق الفرنسي.

ويضم مسار رحلة العائلة المقدسة ٢٥ نقطة، منها تل بسطا بالشرقية، ووادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار، ومنطقة مسطرد والمطرية حيث توجد شجرة مريم، وكنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ومناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه في وسط مجمع الأديان ، وكنيسة المعادي، ودير المحرق الذي به أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده.