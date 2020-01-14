أخبار مصر | تسريب امتحانات الثانوية العامة تصل إلى الكويت

وقال ماهر محفوظ معلم مصري يعمل بالكويت، إن تسريب اختبارات الثانوية العامة في الكويت ظاهرة أزلية، ازدادت وتفاقمت في الأونة الأخيرة مع التقدم التكنولوجي وتطور وسائل وأدوات الاتصال، رغم السعي الدائم من السلطات لمكافحة هذه الظاهرة ألا إنها ما زالت موجودة وفي تطور.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "حاليًا يقوم المُسرب بإنشاء جروبات على برامج التواصل ينشر عليها المادة المُسربة لأعضاء الجروب في نظير مبلغ مالي مُحدد يتفق عليه الطرفين".

وأشار محفوظ، إلى أن هذه السنة ظل الأمر طي الكتمان والسرية حتى تم فضح الأمر في اختباري الكيمياء واللغة الإنجليزية حيث تفاجأ المراقبين بدخول الطلاب إلى اللجان والإجابات مدونة على ايديهم وملابسهم.

وقال، إنه تمكنت السلطات في السنة قبل الماضية من الوصول لأحد مُؤسسي هذه الجروبات وقامت بملاحقته قضائيًا، ولكن حتى الأن لم تنتهي الظاهرة ولم يتم التوصل لمعرفة المُسرب الحقيقي من داخل الأروقة التربوية.

