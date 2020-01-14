أخبار مصر | 179.7 مليون جنيه إعانات نقدية.. حصاد "الأوقاف" في 2019 (إنفوجراف)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 179.7 مليون جنيه إعانات نقدية.. حصاد "الأوقاف" في 2019 (إنفوجراف) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على حصاد قطاع الأوقاف خلال عام 2019.



وأظهر الإنفوجراف، دور القطاع في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى صرف 179.7 مليون جنيه إعانات نقدية وتنفيذ شروط الواقفين، فضلًا عن صرف 38.2 مليون جنيه قروض حسنة، وكذلك بلغ إجمالي حصيلة مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف 105 مليون جنيه.



وكما وقعت الوزارة بروتوكولات تعاون بقيمة 400 مليون جنيه مع وزارات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف المساهمة في تنمية المجتمع، في حين تم توزيع 1105 أطنان من اللحوم، على 1.1 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، هذا إلى جانب إنشاء 1851 فصلًا جديدًا لمحو الأمية، بالمساجد المختلفة.



وبشأن دور القطاع في التأليف والنشر، فقد رصد الإنفوجراف، أنه تم إصدار 10 كتب جديدة، وكذلك إعادة طباعة 38 كتابًا لمعالجة مختلف القضايا المعاصرة، فضلًا عن ترجمة خطبة الجمعة لـ 18 لغة أجنبية لنشر الثقافة الدينية المعتدلة والفكر الوسطي، بجانب افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف. وبشأن دور القطاع في التأليف والنشر، فقد رصد الإنفوجراف، أنه تم إصدار 10 كتب جديدة، وكذلك إعادة طباعة 38 كتابًا لمعالجة مختلف القضايا المعاصرة، فضلًا عن ترجمة خطبة الجمعة لـ 18 لغة أجنبية لنشر الثقافة الدينية المعتدلة والفكر الوسطي، بجانب افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف. وفيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لموارد الوزارة، وما تم تحقيقه من إيرادات غير مسبوقة، فقد كشف الإنفوجراف، أنه تم تحقيق أعلى إيرادات سنوية في تاريخ هيئة الأوقاف خلال عام 2018/ 2019، بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، كما حقق القطاع أيضًا أعلى عائد سنوي في تاريخ اللجنة العليا للخدمات بلغ 45.3 مليون جنيه، وكذلك تحقيق أعلى عائد سنوي لصناديق النذور بقيمة 30 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي مبيعات 19معرضًا لمطبوعات الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية نحو 1.18 مليون جنيه. Advertisements وبشأن ما حققه قطاع الأوقاف على مدار العام في مجال عمارة المساجد، فقد أبرز الإنفوجراف، أنه تم تجديد وترميم وفرش 1654 مسجدًا بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه، كما تم ضم 650 مسجدًا دعويًا في إطار خطة وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي، ووفقًا للإنفوجراف، فقد تم تحسين الأحوال المعيشية للأئمة بزيادة بدل صعود المنبر لجميع الأئمة بواقع 600 إلى 1000 جنيه وفقًا للمؤهلات العلمية (ليسانس- ماجستير- دكتوراه)، بالإضافة إلى 1200 جنيه سنويًّا لكل إمام لتوفير الزى الملائم لهم.