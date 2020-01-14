أخبار مصر | عقب وفاة مصريين.. "الخارجية" تتابع حادث انهيار سور مدرسة بالأردن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب وفاة مصريين.. "الخارجية" تتابع حادث انهيار سور مدرسة بالأردن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية، إن السفارة المصرية بالأردن، تواصلت مع السلطات المحلية بمحافظة إربد، وبعض أعضاء الجالية المصرية؛ لمتابعة الإجراءات الفورية المتخذة عقب انهيار جزء من سور مدرسة ما تسبب في وفاة 3 مصريين وإصابة إثنين آخرين.

كما وبحسب بيان للوزارة، منذ قليل، فقد توجه القنصل عمرو يسري، والمستشار العمالي بالسفارة المصرية، طلعت السيد، إلى المحافظة؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بشحن جثامين المواطنين الثلاثة المتوفين إلى أرض الوطن، وكذلك لقاء المواطنين المصابين في الحادث؛ للاطمئنان عليهما.

البيان أشار إلى لقاء مُمثلي السفارة، مسئولي مركز الكورة الأمني؛ لمتابعة التحقيقات في الحادث، وبما يضمن حصول ذوي المواطنين المتوفيين وكذلك المُصابين جراء هذا الحادث الأليم على حقوقهم، ونَقل مُمثلا السفارة لأقارب وأهالي المواطنين المتوفيين تعازي سفير مصر لدى الأردن شريف كامل.