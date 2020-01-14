أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية" يشكر محافظ جنوب سيناء على دعمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية" يشكر محافظ جنوب سيناء على دعمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، الشكر إلى اللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء؛ تقديرا لجهوده في دعم الجهود الدعوية والتوعوية التي يبذلها مجمع البحوث الإسلامية، بالمحافظة.

كما وجه الشكر لكل الجهات التي شاركت في فعاليات المؤتمر نصف السنوي لمنطقة وعظ جنوب سيناء، والذي عقد تحت عنوان "دور منطقة وعظ جنوب سيناء في المشاركة المجتمعية الإيجابية"، لتفعيل خطط التوعية مع المؤسسات الدينية بالمحافظة.



وأكد "عياد" أن هذه المشاركة التي شهدها مؤتمر منطقة جنوب سيناء، تكشف عن أهمية التعاون المشترك بين جميع مؤسسات الدولة، خاصة في الملفات المرتبطة بقضية الوعي المجتمعي وتثقيف الشباب ودعم برامج التنمية في مختلف المجالات.