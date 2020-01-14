أخبار مصر | تنظيم حفل عشاء لوفد فرنسي يزور المتحف القبطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تنظيم حفل عشاء لوفد فرنسي يزور المتحف القبطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، حفل عشاء بالمتحف القبطي، ترحيبًا بالوفد الكنسي الفرنسي، الذي يزور مصر حاليًا بدعوة من الوزارة.



وتأتي زيارة الوفد، لنقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، وبعض المناطق السياحية في مصر؛ لتنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة، من السوق الفرنسي.

وحضر الحفل، ممثلون عن الكنيسة المصرية، والسفارة الفرنسية بالقاهرة.

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وكان الوفد الكنسي رفيع المستوى، من الجمعية الوطنية للحج المسيحي بفرنسا، وعدد من الإعلاميين الفرنسيين، وصل مساء 13 يناير، إلى القاهرة، في زيارة تأتي ضمن برنامج الرحلات التعريفية التي تنفذه الوزارة للترويج للمنتجات السياحية، التي يزخر بها المقصد السياحي المصري، ومن ضمنها السياحة الدينية.

وتولي وزارة السياحة والآثار، اهتماما كبيرا برحلة العائلة المقدسة، التي تعد من المنتجات السياحية التي تنفرد بها البلاد، عن بقية بلدان العالم.

وتمثل الرحلة، أطول مسار حج في العالم، يقع في دولة واحدة، إذ يمتد من رفح شمال شرق البلاد، مرورًا بمنطقة الدلتا، ثم القاهرة؛ ليشمل الأماكن كافة، التي مرت بها العائلة المقدسة خلال رحلتها في مصر.

ونظمت وزارة السياحة والآثار، في وقت سابق، عددا من الرحلات التعريفية (FAM Trips) للترويج لمسار رحلة العائلة المقدسة لأهم ممثلي الكنائس بمختلف الأسواق السياحية ومنها إسبانيا وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى منظمي الرحلات العاملين بهذا المجال وكذلك ممثلي أهم وسائل الإعلام.