مصر | سائق يطلق النار على مسئول موقف سيارات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سائق يطلق النار على مسئول موقف سيارات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى سائق حياة مسئول عن موقف سيارات العياط القبلي، بطلق خرطوش، إثر نشوب مشاجرة بينهما لرفض الأخير تحميل السيارة ملكه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث مركز شرطة العياط، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية ووجود متوفى بموقف العياط القبلي، بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة الرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أن "رشدي.غ"، سائق سيارة ميكروباص، كان يريد تحميل الميكروباص خاصته، قبل دوره المقرر بالموقف، ما رفضه "حسين.م"، المسئول عن تحميل الميكروباصات بالموقف، ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، أطلق خلالها السائق طلق خرطوش من سلاح خرطوش كان بحوزته، محدثا إصابة الأخير التي أودت بحياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.