مصر | ضبط شخصين بحوزتهما عملات أجنبية ومحلية للاتجار غير المشروع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بحوزتهما عملات أجنبية ومحلية للاتجار غير المشروع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مباحث القاهرة في إلقاء القبض على شخصين، لاتجارهم في النقد غير المشروع، بحوزتهم مبالغ مالية.

بداية الواقعة كانت بمرور قوة أمنية تابعة لإدارة مباحث القاهرة، بدائرة قسم شرطة النزهة، إذ اشتبهت في إحدى السيارات يستقلها عدد 4 أشخاص، وحال مشاهدتهم للقوات تمكن إثنان منهم من الفرار، وأمكن ضبط الآخران "يحملان جنسية إحدى الدول العربية" لأحدهما معلومات جنائية، حال إستقلالهما السيارة المشار إليها " قيادة أحدهما"، وعُثر داخل السيارة على الآتي: "1،453،700 مليون وأربعمائة وثلاثة وخمسون ألف وسبعمائة جنيه، و7،512 دولار أمريكي، وأجندة مدون بها أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، والمعاملات التحويلية لها.