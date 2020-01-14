مصر | ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالغربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا بالغربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت إدارة الأموال العامة، بوسط الدلتا، في القبض على سيدة لإدارتها كيانا تعليميا وهميا بالغربية.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، إدارة حاصلة على دبلوم ومقيمة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، لكيان تعليمي "من دون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وترويجها شهادات مزورة لراغبي الحصول عليها، والنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.



وبالاستعلام من الجهات المختصة، أفادت بأن الكيان المشار إليه، لم يصدر له ثمة تراخيص.

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وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن الغربية، أمكن ضبطها.

وبتفتيش مقر الكيان تم ضبط 20 شهادة خبرة بأسماء أشخاص مختلفة، منسوبة لإحدى المؤسسات التعليمية الدولية، ممهورة بأختام شعار الدولة مزورة، 20 شهادة اجتياز برنامج تدريبي بأسماء أشخاص مختلفة لإحدى المؤسسات التعليمية الدولية، 47 شهادة باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة، منسوبة لبعض المؤسسات التعليمية مزورة، مجموعة من الكارنيهات، منسوبة لإحدى المؤسسات التعليمية بأسماء أشخاص مختلفة، ومجموعة من استمارات التحاق بـ"برنامج تدريبي خاص" بإحدى المؤسسات التعليمية خالية البيانات، 2 دفتر إيصال استلام نقدية باسم ذلك الكيان بإجمالى 80 ألف جنيه، وجهاز كمبيوتر، مُحمل بالعديد من الشهادات باللغة الأجنبية، خاصة بإحدى المؤسسات التعليمية، ومجموعة من الدورات التدريبية، وصور للشهادات المضبوطة.



وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط، اعترفت بنشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

