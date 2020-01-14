مصر | أمن القاهرة ينجح في تحرير طفل مختطف ويضبط 3 من مرتكبي الواقعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن القاهرة ينجح في تحرير طفل مختطف ويضبط 3 من مرتكبي الواقعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات قسم شرطة النزهة في إلقاء القبض على 3 أشخاص لاختطافهم تاجر قطع غيار سيارات من الإسماعيلية.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، من تاجر قطع غيار سيارات، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، بقيامه بإرسال شقيقه لمقابلة أحد الأشخاص "محدد" لإستلام مبلغ 40 ألف جنيه منه وتوصيله لصديق المُبلغ، وعقب ذلك تلقى إتصال هاتفي من ذات الشخص الذي أرسل إليه شقيقه من رقم "محدد" وأخبره خلاله بإختطاف شقيقه المذكور وطلب منه مبلغ مالي بقيمة مليون جنيه، وبمساومته تم تخفيض المبلغ المالي لـ 360 ألف جنيه نظير إطلاق سراح شقيقه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وبإعادة مناقشة المُبلغ وتضييق الخناق عليه قرر بوجود خلافات مالية بين صديقه "جاري تحديده وضبطه"، وبين المشكو في حقه المذكور حول تجارة المواد المخدرة فقام الأخير بإستدراج المجني عليه وإختطافه لإجبار صديق المُبلغ على سداد المبلغ المالي المشار إليه.

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وبتكثيف التحريات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "5 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بعدة مأموريات، وبتضييق الخناق عليهم قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وضبط 3 من المتهمين.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الرئيسي، وأضافوا أنهم قاموا بإحتجاز المجني عليه ونقله بين ثلاثة من منازل المتهمين، ثم قاموا بإطلاق سراحه عقب علمهم بإفتضاح أمرهم.



باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين، ووجه لهم تهم الخطف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان.

