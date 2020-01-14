مصر | ضبط مسجل خطر لسرقته ٣ سيارت بالتجمع الخامس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مسجل خطر لسرقته ٣ سيارت بالتجمع الخامس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

البداية كانت بتلقي مباحث العاصمة، إخطارا من العقيد سمير مجدي، مفتش قطاع القاهرة الجديدة، بورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بأن "ف. ح"، 38 عامًا، عاطل، ومسجل خطر تحت رقم 17344 فئة "ج" البساتين، "سرقات عامة"، وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بدائرة القسم بأسلوب " المفتاح المصطنع".

تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث القاهرة، من إلقاء القبض على مسجل خطر لسرقتة 3 سيارات بالتجمع الخامس.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة سيارات بذات الإسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرف الأول على السيارة واتهموه بالسرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.