مصر | في حملة مكبرة.. "الداخلية" تضبط 249 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في حملة مكبرة.. "الداخلية" تضبط 249 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 214 قطعة سلاح ناري، بحوزة 185 متهما، وذلك على النحو التالي: 12 بندقية آلية، 3 بنادق رصاص، 45 بندقية خرطوش، 18 طبنجة، 136 فرد محلي، 127 طلقة مختلفة الأعيرة، 228 قطعة سلاح أبيض.

مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 84064 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: 363 حكم جنائي، 25063 حكم حبس جزئى، 4745 حكم حبس مستأنف، 42498، حكم غرامة، 11395 حكم مخالفة.

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، العديد من الحملات الأمنية المكبرة، خلال 24 ساعة أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية كالتالي:

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابي، ضم متهمين، ارتكبا 10 حوادث متنوعة.



مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 249 قضية مخدرات بحوزة 264 متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 17،517 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 31،204 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،706 كيلو جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 370 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 67 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 220 جراما، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 613 جرام، 2363 قرصا مخدرا.



في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 51 متهما.



مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 26 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

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في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 488 دراجة نارية مخالفة.



مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 27683 مخالفة مرورية.



في مجال فحص السائقين: فحص 99 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

