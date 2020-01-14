شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتابع تدريب شباب القرى بـ8 وحدات متنقلة ضمن مبادرة «حياة كريمة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المرحلتين الأولى والثانية من الدورات التدريبية لـ8 وحدات تدريبية متنقلة بقرى ونجوع بمحافظات الأقصر، والمنيا، وأسيوط، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، وسوهاج، والفيوم، والدقهلية، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» لدعم الأسر الأكثر احتياجا التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال مبادرة «مهنتك مستقبلك» للتدريب المهني.

وقال «سعفان» إن كل وحدة تقوم بعقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية، تتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر، بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات الثماني، تمهيدا لإطلاق المرحلة الثالثة بـ 5 وحدات جديدة لتصل إلى ثلاث عشرة وحدة متنقلة تجوب القرى والنجوع النائية، والتي لا يستطيع فيها الشباب والسيدات الوصول إلى مراكز التدريب الثابتة، 27 محافظة، لتغطية جميع محافظات مصر.

Advertisements

واختتمت المرحلة الثالثة بالوحدة المتنقلة بقرية العودة محافظة الفيوم على مهنة التفصيل والخياطة، حيث حضر على أبوالحسن، المشرف العام على التدريب، وكيل مديرية القوى العاملة بالفيوم، اختبار الفتيات عمليات ونظريا بحضور محمد الهواري، ومحمد حجازي، من الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، لاختيار الثلاث الأوليات المتفوقات تمهيدًا لمنحهن ماكينة خياطة، كي يستطعن أن يبدأن مشروعهن الخاص بها ليدر عليهن دخلًا جديدًا، بما يسهم في توفير حياة كريمة لهن.

وعلى صعيد متصل، تفقد أحمد طليب، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أعمال الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بقرى بغداد ومركز ومدينة باريس، على مهن كهرباء التوصيلات، والتفصيل، والخياطة، لخلق فرص عمل وإقامة مشروعات صغيرة تسهم في خفض معدلات البطالة.

كما تفقد مديرو مديريات القوى العاملة بمديريات (الدقهلية، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، الأقصر، وكفر الشيخ)، أعمال الدورات التي تتم بالوحدات المتنقلة بها.

وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة

وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة

وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة

وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة

وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة

وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة

وزير القوى العاملة يتابع الدورات التدريبية بـ 8 وحدات متنقلة