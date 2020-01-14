شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر بالأردن تتابع إجراءات شحن جثامين المصريين ضحايا انهيار سور مدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار متابعة السفارة المصرية بعمّان حادث انهيار جزء من سور مدرسة في محافظة إربد، شمال الأردن، يوم 12 الجاري، والذي تسبب في وفاة ثلاثة مواطنين مصريين وإصابة مواطنين اثنين آخرين، تواصلت السفارة فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية بمحافظة إربد وبعض أعضاء الجالية المصرية لمتابعة الإجراءات الفورية المتخذة عقب وقوع الحادث.

كما توجه القنصل عمرو يسري والمستشار العمالي بالسفارة طلعت السيد إلى المحافظة لمتابعة الإجراءات الخاصة بشحن جثامين المواطنين الثلاثة المتوفين إلى أرض الوطن، وكذلك لقاء المواطنين المصابين في الحادث للاطمئنان عليهما.

كما التقى مُمثلا السفارة بمسؤولي مركز الكورة الأمني لمتابعة التحقيقات في الحادث، وبما يضمن حصول ذوي المواطنين المتوفين وكذلك المُصابين جراء هذا الحادث الأليم على حقوقهم، ونَقل مُمثلا السفارة لأقارب وأهالي المواطنين المتوفين تعازي سفير مصر لدى الأردن، شريف كامل.