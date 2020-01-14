شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّض للتلف بسبب «النوات».. رفع تمثال «لاعب الكرة» من أمام بوابة استاد الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفع حي وسط الإسكندرية، صباح اليوم الثلاثاء، تمثال «لاعب الكرة» من أمام البوابة 19 لاستاد الإسكندرية الرياضي، تمهيداً لصيانته.

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كان التمثال الشهير الذي صمم في عهد اللواء عبدالسلام المحجوب، محافظ الإسكندرية الأسبق، تعرض للتلف والكسر بسبب النوات والعواصف التي شهدتها المحافظة على مدار الأسبوعين الماضيين.

ومن جانبه، قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إنه جرى الاستعانة بونش يبلغ ارتفاعه 10 أمتار لرفع التمثال من موقعه، وذلك تمهيداً لصيانته وإعادة تركيبه مرة أخرى.

وأضاف رئيس حي وسط، في تصريح له، اليوم: «إن المثّال الذي قام بتصميم التمثال أشرف على عملية رفعه من موقعه، مؤكداً حرص المحافظة على صيانة التماثيل التراثية التي تضفي الطابع الفني والجمالي على الميادين».

رفع تمثال «لاعب الكرة» من أمام بوابة إستاد الإسكندرية

رفع تمثال «لاعب الكرة» من أمام بوابة إستاد الإسكندرية

رفع تمثال «لاعب الكرة» من أمام بوابة إستاد الإسكندرية