شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان نجل رئيسة القومى للمرأة إلى مثواه الأخير بمقابر البساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيعت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، جثمان أمين تامر موسى، نجلها لمثواه الأخير بمقابر البساتين، حيث شارك فى تشييع الجثمان، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد منار عنبه وزير الطيران، والفنان هانى سلامة، وعلى مصيلحى وزير التموين، وأعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من الشخصيات العامة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة غادة والى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

كما حضر تشييع الجثمان، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، وصالح الشيخ رئيس هاز التنظيم والإدارة، وسعد الدين الهلالى عضو المجلس القومى للمرأة، ووفد من المجلس القومى للإعاقة.

وكان أمين تامر موسى، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وافته المنية مساء أمس الاثنين وتشيع الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.



وتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسى، داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.