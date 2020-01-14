شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة شئون القرآن بالأزهر تحدد 28 يناير موعدا لبدء اختبارات محفظى المكاتب الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المكاتب بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، تحديد اختبارات محفظى المكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم الجدد لدور يناير الحالى، عقب موافقة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بتحديد موعد الاختبارات لتبدأ يوم 28 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير، وأوضح خلف الله بأنه تم وضع جدول بتحديد أيام الاختبارات للمناطق الأزهرية، حيث تحدد يوم 28 يناير لمناطق القاهرة والقليوبية والشرقية والبحيرة والبحر الأحمر، ويوم 29 يناير لمناطق الدقهلية وكفر الشيخ، ويوم 30 من نفس الشهر لمناطق الإسكندرية والمنوفية.

قال الشيخ حسين خلف الله، مدير إدارة المكاتب بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ، أنه بداية شهر نوفمبر يوم 1 من ذات الشهر سوف يتم اختبار مناطق مناطق الغربية والإسماعيلية وبور سعيد ودمياط والجيزة، ويوم 2 فبراير لمناطق الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وشمال سيناء، ويوم 3 فبراير لمناطق سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد ومطروح والسويس، فيما تم تحديد يوم 4 فبراير للتخلفات بشرط وجود عذر مقبول.

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وأضاف خلف الله بأن الاختبارات ستجرى بمقر الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بمبنى قطاع المعاهد الأزهرية مع إحضار المحفظ لبطاقة الرقم القومى وتكون سارية وصورة شخصية على أن تبدء الامتحانات فى تمام الثامنة صباحا.

و يتم تحديد امتحان في القرآن الكريم كاملا، للمحفظ في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويكون مقرُ الامتحان رئاسةَ قطاع المعاهد الأزهرية (الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم )، ويمكن لمحفظي المكاتب الأهلية الاشتراك في مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم من خلال طلابه، حيث يحصل المحفظ على مكافآة خاصة تزداد بزيادة أعداد الطلاب الفائزين من مكتبه.