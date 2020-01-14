أخبار مصر

إدارة شئون القرآن بالأزهر تحدد 28 يناير موعدا لبدء اختبارات محفظى المكاتب الأهلية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة شئون القرآن بالأزهر تحدد 28 يناير موعدا لبدء اختبارات محفظى المكاتب الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المكاتب بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، تحديد اختبارات محفظى المكاتب الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم الجدد لدور يناير الحالى، عقب موافقة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بتحديد موعد الاختبارات لتبدأ يوم 28 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير، وأوضح خلف الله بأنه تم وضع جدول بتحديد أيام الاختبارات للمناطق الأزهرية، حيث تحدد يوم 28 يناير لمناطق القاهرة والقليوبية والشرقية والبحيرة والبحر الأحمر، ويوم 29 يناير لمناطق الدقهلية وكفر الشيخ، ويوم 30 من نفس الشهر لمناطق الإسكندرية والمنوفية.

 

قال الشيخ حسين خلف الله، مدير إدارة المكاتب بالإدارة العامة لشئون القرآن الكريم ، أنه بداية شهر نوفمبر يوم 1 من ذات الشهر سوف يتم اختبار مناطق مناطق الغربية والإسماعيلية وبور سعيد ودمياط والجيزة، ويوم 2 فبراير لمناطق الفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وشمال سيناء، ويوم 3 فبراير لمناطق سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد ومطروح والسويس، فيما تم تحديد يوم 4 فبراير للتخلفات بشرط وجود عذر مقبول.

 

Advertisements

وأضاف خلف الله بأن الاختبارات ستجرى بمقر الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بمبنى قطاع المعاهد الأزهرية مع إحضار المحفظ لبطاقة الرقم القومى وتكون سارية وصورة شخصية على أن تبدء الامتحانات فى تمام الثامنة صباحا.

 

و يتم تحديد امتحان في القرآن الكريم كاملا، للمحفظ في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويكون مقرُ الامتحان رئاسةَ قطاع المعاهد الأزهرية (الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم )، ويمكن لمحفظي المكاتب الأهلية الاشتراك في مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم من خلال طلابه، حيث يحصل المحفظ على مكافآة خاصة تزداد بزيادة أعداد الطلاب الفائزين من مكتبه.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة شئون القرآن بالأزهر تحدد 28 يناير موعدا لبدء اختبارات محفظى المكاتب الأهلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا