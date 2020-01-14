شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية ينعى نجل رئيس المجلس القومي للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الدكتورة هبة السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، وأعضاء مجلس الأمناء، وجميع العاملين فى المؤسسة بخالص العزاء للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة لوفاة نجلها المغفور له بإذن الله أمين تامر موسى.

كان نجل الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، قد وافته المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وشيعت جنازته بعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

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شارك فى تشييع جثمان نجل الدكتورة مايا مرسى كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، ومحمد منار عنبة وزير الطيران، والفنان هانى سلامة، وعلى مصيلحى وزير التموين، وأعضاء المجلس القومى للمرأة وعدد من الشخصيات العامة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورة غادة والى، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

كما شارك فى تشييع الجثمان، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى السابقة، وصالح الشيخ رئيس هاز التنظيم والإدارة، وسعد الدين الهلالى عضو المجلس القومى للمرأة، ووفد من المجلس القومى للإعاقة.

وقال مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية فى بيان له" بمزيد من الحزن والأسى تتقدم الدكتورة هبة السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية وأعضاء مجلس الأمناء وجميع العاملين في المؤسسة بخالص العزاء للدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة لوفاة نجلها المغفور له بإذن الله أمين تامر موسى تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".