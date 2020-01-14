شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار: إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة مشروعاً قومياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مساء أمس الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، بالمتحف القبطي بمصر القديمة، وفد كنسى رفيع المستوى من الجمعية الوطنية للحج المسيحى بفرنسا، الذى جاء إلى مصر بدعوة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، حيث أقام الوزير لهم مأدبة عشاء على أنغام الموسيقى الكلاسيكية.

وحضر الاحتفال غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأزهر والكنيسة القبطية، إلى جانب بعض ممثلى القطاع السياحى الخاص.

وخلال اللقاء، أبدى الأب چاكى مارسيل، رئيس الوفد ورئيس الجمعية الوطنية للحج المسيحى بفرنسا، عن سعادته بالدعوة التى تلقتها الجمعية من الوزارة لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، بالإضافة إلى زيارتهم لبعض المناطق السياحية والآثرية الفريدة التى تتمتع بها مصر.

كما أعرب الأب چاكى مارسيل، عن تقديره للجهود التى تقوم بها مصر لإحياء مسار العائلة المقدسة، مشيرا إلى أن الجمعية ستقوم بالترويج لهذا المسار من خلال دراسة إمكانية وضعه على خريطة البرامج السياحية التى تنظمها الجمعية.

وفى كلمته رحب الدكتور خالد العنانى، بالوفد، مؤكدا على أن مشروع احياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر يعد مشروعاً قومياً، تولى الوزارة له اهتماما آثريا وسياحيا كبيرا حيث أنه من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر والذى يتم الترويج له عالميا.

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كما أعرب الوزير عن حرصه بأن تكون أولى زيارته خلال هذا العام لنقاط رحلة العائلة المقدسة، لافتا إلى أنه تفقد بداية الشهر الجاري أعمال التطوير الجارية بشجرة السيدة مريم العذراء لتأكد من رفع كفاءة الخدمات السياحية بها، بالإضافة إلى زيارة الكنيسة المعلقة وكنيسة أبو سرجة بمجمع الأديان بمصر القديمة وكنيسة السيدة العذراء بالمعادى.

وأشار الوزير الي أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة قومية تضم خبراء من كل الجهات المعنية لإعداد ملف لتقديمه إلى منظمة اليونسكو لتسجيل مسار رحلة العائلة المقدسة على قائمة التراث العالمى اللامادى وتسجيل أديرة وادى النطرون الأربعة على قائمة التراث العالمى المادى.

وأكد الدكتور خالد العنانى على أن مصر بلد التسامح الدينى ومهد الحضارات، لافتا إلى أنه قام يوم الجمعة الماضية خلال 4 ساعات فقط بافتتاح مسجد الفتح الأثرى فى قصر عابدين، متوجها بعد ذلك إلى مدينة الإسكندرية لزيارة الكنيسة المرقسية - أول كنيسة فى مصر وأفريقيا – لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم قام بعد ذلك بافتتاح المعبد اليهودى الأثرى إلياهو هانبى بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

جدير بالذكر أن وفد الجمعية الوطنية للحج المسيحى بفرنسا جاء برفقة عدد من الإعلاميين الفرنسيين لزيارة نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة وبعض المناطق السياحية فى مصر لتنشيط حركة السياحة الدينية الوافدة إلى مصر من السوق الفرنسى.

يضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة، منها تل بسطا بالشرقية، ووادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار، ومنطقة مسطرد والمطرية، حيث توجد شجرة مريم، وكنيسة زويلة بالقاهرة الفاطمية، ومناطق مصر القديمة عند كنيسة أبو سرجه فى وسط مجمع الأديان، وكنيسة المعادى، ودير المحرق الذى به أول كنيسة دشنها السيد المسيح بيده.