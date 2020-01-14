شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 140 كتابا حجم الترجمات والتأليف خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن حركة التأليف والترجمة والنشر قد شهدت نقلة نوعية فى السنوات الست الماضية، بحيث بلغت إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية العلمية والدعوية والتثقيفية بها مائة وأربعين مؤلفًا ومترجمًا.

وقالت الأوقاف إن إنتاجها العلمى شمل أربعة وستون مؤلفًا، وستة وسبعون مترجمًا، من أهمها كتاب مفاهيم يجب أن تصحح الذى طبع ووزع منه أكثر من ستمائة ألف نسخة وترجم لعدة لغات، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح في فقه السيرة والسنة، وكتاب بناء الشخصية الوطنية، وكتاب مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، وكتاب حماية دور العبادة، وكتاب الكليات الست، وكتاب فقه السيرة النبوية.. قراءة جديدة، وكتاب الحوار الثقافي بين الشرق والغرب، وكتاب التيسير فى الحج، وكتاب قواعد الفقه الكلية، وكتاب موسوعة الدروس الأخلاقية، وكتاب الإسلام يتحدث عن نفسه، وكتاب هويتنا الواقية في زمن العولمة ، وكتاب ضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وكتاب فقه الدولة وفقه الجماعة ، وكتاب بناء الوعي ، وكتاب خمسون خطبة في قضايا الساعة ، وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية ، وكتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم ، وكتاب مهارات التوصل الدعوي في السنة النبوية.

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يذكر أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان التابعة لوزارة الأوقاف المصرية، قد أصدرت عددًا جديدًا من مجلتها العلمية باللغتين العربية والكازاخية بالتعاون مع وزارة التعليم الكازخستانية يضم عشرة بحوث علمية ، كما أصدرت عددًا خاصًا عن أعمال مؤتمرها الدولى الذى عقد فى 10 أبريل 2019 م ، وقد ناقش وزير الأوقاف مع الدكتور محمد الشحات عبد الحميد الجندى رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أعمال المؤتمر السنوى للجامعة.