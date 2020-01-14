شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والفرنسية فى مجال تكنولوجيا الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الفرنسية؛ بهدف تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا فى مجال تكنولوجيا الفضاء، بحضور ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى تهدف الاتفاقية إلى تفعيل أوجه التعاون بين الجانبين فى مجال أنشطة الفضاء، وتطوير المشروعات المشتركة من خلال تبادل المعلومات والبيانات، وتدريب الخبراء والمتخصصين بما فيهم الطلاب والباحثين لبناء قدراتهم، وكذلك تبادل الموظفين، فضلاً عن عقد ندوات وورش عمل مشتركة، وتبادل الممارسات والخبرات والدعم الاستشارى، بالإضافة إلى التعاون في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء.

ووقع عن وكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى للوكالة، وعن وكالة الفضاء الفرنسية جان إيف لوجال رئيس الوكالة.

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وفى كلمته أكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وفرنسا فى مجالات متعددة، وخاصة التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أهمية هذه الاتفاقية فى تعزيز التعاون المشترك بين وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الفرنسية فى مجال علوم الفضاء والاستشعار من البعد؛ بهدف تبادل الخبرات والتعاون فى المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك، ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، خاصة فى ظل إنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكوادر العلمية، وتبادل الزيارات بين الجانبين، مشيداً بوكالة الفضاء الفرنسية والتى تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم بعد وكالة ناسا فى مجال الفضاء، مؤكداً حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الفرنسية فى مجال الفضاء.

من جانبه أكد السفير الفرنسى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون البناء مع مصر فى كافة المجالات، وخاصة فى مجال تكنولوجيا الفضاء، مشيراً إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقية لتفعيل المزيد من أوجه التعاون بين وكالتى الفضاء الفرنسية والمصرية، خاصة فى ظل نجاح تجربة إطلاق القمر الصناعى المصرى نايل سات.

وفى كلمته أشاد رئيس وكالة الفضاء الفرنسية بتوقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الفرنسية ووكالة الفضاء المصرية، مشيراً إلى التعاون المثمر بين مصر وفرنسا والذى أثمر عن إطلاق القمر الصناعى المصرى نايل سات، مؤكداً حرص الوكالة على دعم مصر فى مجال تكنولوجيا الفضاء، ونقل خبراتها لوكالة الفضاء الإفريقية.

حضر مراسم التوقيع الدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور محمد بيومى زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، الدكتور إسلام أبو المجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية، الدكتور محمد الشناوى، مستشار الوزير للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى، وعدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال تكنولوجيا الفضاء.